Биробиджан, , 07:52 — REGNUM Доктор политических наук Илдус Ярулин выразил удивление по поводу назначения Ростислава Гольдштейна врио губернатора Еврейской АО. По мнению эксперта, Гольдштейн является представителем той самой команды, которая и привела область к тому бедственному положению, в котором она находится сегодня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я, признаться, удивлён этим назначением. Ведь на развитие области работает не один губернатор. Работает целая команда — депутаты Госдумы, сенаторы. Ростислав Гольдштейн долгое время был сенатором от ЕАО. Никаких успехов область за этот период не продемонстрировала. У меня остаётся стойкое ощущение, что вариант присоединения ЕАО к соседней Амурской области не остался в прошлом. Есть уверенность, что это рано или поздно произойдёт, а Гольдштейн нужен лишь для того, чтобы подготовить это объединение. Это не тот руководитель, который сможет исправить положение в беднейшем и несчастнейшем регионе Дальнего Востока. Возможно, он нужен просто для того, чтобы как-то успокоить народ в преддверии выборов 2021 года. Выборы губернатора ЕАО могут быть ознаменованы чередой скандалов. Хабаровские либерал-демократы не оставляют надежд повторить успех 2018 и 2019 года в Хабаровском крае, в ЕАО очень сильны коммунисты, они объединяют там протест. Будем наблюдать за ситуацией в ЕАО. Надежд на счастливый исход, на улучшение ситуации там, увы, не появилось», — сказал Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года, комментируя возможную отставку губернатора ЕАО Александра Левинталя, Илдус Ярулин назвал её «решённым вопросом». Кандидатуру Ростислава Гольдштейна тогда эксперт назвал «несерьёзной», поскольку ЕАО нужен крепкий хозяйственник, а Гольдштейн таковым не является.