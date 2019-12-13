Лондон, , 07:34 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон переизбран в парламент, а Консервативная партия, которую он представляет, получает абсолютное большинство. Об этом 13 декабря свидетельствуют результаты голосования, сообщает издание The Daily Beast.

На данный момент полностью обработаны результаты в 359 избирательных округах из 650. Консервативная партия уже получила 188 мандатов, а Лебористская — 123.

Как сообщало ИА REGNUM, консерваторы ощутимо оторвались от лейбористов по итогам подсчета более половины голосов на досрочных выборах в парламент королевства.

Читайте ранее в этом сюжете: Консерваторы ощутимо «оторвались» от лейбористов по результатам голосования