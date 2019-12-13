Буэнос-Айрес, , 07:33 — REGNUM Прошение о предоставлении ему в Аргентине статуса беженца вместо политического убежища подал бывший президент Боливии Эво Моралес после прибытия в латиноамериканскую страну. Об этом 12 декабря сообщает МИД Аргентины.

С аналогичной просьбой обратилась и экс-министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

«Моралес и Монтаньо подписали соответствующие прошение по прибытии в аэропорт Эсейса, и в ближайшее время получат этот статус», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Эво Моралес прибыл в Аргентину, которая, вслед за Мексикой, предоставила ему политическое убежище.

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