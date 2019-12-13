Лондон, , 07:10 — REGNUM Консервативная партия Великобритании ушла в отрыв от лейбористов по результатам подсчета более половины голосов на досрочных выборах в британский парламент, сообщает The Guardian.

На настоящий момент уже распределены 442 мест и 650 в палате общин. Из них 231 место получают консерваторы, представители Лейбористской партии — 152 места. Также в парламент прошли 36 депутатов от Национальной партии Шотландии, семь представителей либерал-демократов, а также 16 членов других партий. Партия «зеленых» по-прежнему не одержала победы ни в одном из избирательных округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что не будет возглавлять партию на следующих выборах в Соединенном Королевстве. Однако он подчеркнул, что, несмотря на поражение лейбористов на выборах, партия остается верной своим ценностям.

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