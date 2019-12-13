Южно-Сахалинск, , 07:24 — REGNUM Популярный сахалинский телеграм-канал Sakh&Co комментируя заявление полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева о необходимости привлекать для развития Курильских островов инвесторов из России и других стран, поскольку Япония фактически проигнорировала предложения российских властей о совместном развитии, сообщил, что к Сахалинской области давно присматривается китайский бизнес. Авторы выразили уверенность в том, что приход на Курилы китайских денег обнулит все, и без того не слишком значительные, успехи по Курилам японского премьера Синдзо Абэ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы думаем, президент разделяет позицию Юрия Трутнева. Срок у Абэ заканчивается. Ему нужны быстрые победные результаты. Таким образом, японцы в течение последнего года, то есть, на «коротком плече», приобрели бонусы от взаимодействия с Россией по вопросу Курил, важные для внутриполитической повестки Абэ. Это безвизовые туры неограниченного числа на «северные территории» с отсутствием «зеркальной» возможности для сахалинцев и курильчан. Это и бесплатный промысел рыбы и морепродуктов в 200-мильной зоне вокруг Южных Курил. Пользы Сахалину и Курилам от такого сотрудничества — нет. В то же время Китай активно присматривается к мосту Сахалин — материк. Китай активно присматривается к недвижимости в Южно-Сахалинске. Почему бы Китаю не приглядеться к Кунаширу и Итурупу? В случае прихода китайских денег на Курилы, все успехи Абэ будут обнулены. Мы уж не говорим о совместных китайско-российских учениях», — написали авторы сахалинского телеграм-канала.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции полпред президента в ДФО Юрий Трутнев особо подчеркнул важность приглашения на российские Курильские острова инвесторов из России и других государств, поскольку Япония не отреагировала на предложения российских властей по совместному развитию Курил.