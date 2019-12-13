Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси солгала, что поводом для импичмента президенту страны Дональду Трампу послужил июльский разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил Трамп на своей странице в Twitter.

«Нэнси Пелоси сейчас проговорилась в интервью и признала, что она готовила мне импичмент «два с половиной года». Другими словами, она лгала… Бездействующие демократы планировали все задолго до телефонного разговора с Украиной», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря сенатор-республиканец Митч Макконнелл намерен добиваться от Сената США проведения голосования по снятии обвинений с американского лидера Дональда Трампа.

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