Анкара, , 06:57 — REGNUM В опубликованном заявлении МИД Турции говорится о том, что резолюция сената США о признании геноцида армян является политизированным и не имеет исторической достоверности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Решение сената США от 12 декабря 2019 года о событиях 1915 года лишено какой-либо исторической осведомленности и правовой основы», — содержится в сообщении.

В заявлении турецкого МИД говорится, что данный шаг сената США «является позорным примером того, как можно сделать политизацию истории» и направлен на подрыв турецко-армянских отношений.

Ранее сообщалось, что 12 декабря сенат США единогласно одобрил резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.

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