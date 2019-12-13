Афины , , 06:49 — REGNUM Поддержку Греции в ее территориальном споре с Турцией высказал американский посол в Афинах Джеффри Пайетт, отвечая на вопросы журналистов, 12 декабря сообщает агентство АМНА.

Дипломат отметил, что населенные острова греками имеют морские зоны и континентальный шельф. Этим высказыванием Пайетт признал, что меморандум Турции и Ливии ошибочен.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на саммите Евросоюза было объявлено, что меморандум Турции и Ливии о делимитации морских зон в Средиземном море нарушает международное морское право и права других государств.

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