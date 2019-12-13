Оренбург, , 06:43 — REGNUM В Оренбурге прокуратура предъявила претензии по поводу назначения Артема Гузаревича на должность заместителя главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. В адрес первого заместителя главы Оренбурга внесено представление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее Гузаревич возглавил администрацию Южного округа муниципалитета. После отставки Дмитрия Кулагина с поста мэра и.о. градоначальника, первый замглавы города Владимир Ильиных принял кадровое решение о назначение Гузаревича вице-мэром. К новым обязанностям Артём Гузаревич приступил с 10 декабря.

Прокуратура усмотрела нарушение требований законодательства о муниципальной службе и потребовала от Ильиных расторгнуть трудовой договор с Гузаревичем.

Оренбуржцы обсуждая сложившуюся ситуацию, не исключают того, что с приходом в Оренбург екатеринбуржца Владимира Ильиных началась борьба элит. Первому замглавы города прочат мэрство. Он начал активно формировать команду, сделан ряд назначений на ключевые посты, что не устраивает представителей местных политических и бизнес-элит.