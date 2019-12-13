Лондон, , 06:36 — REGNUM Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отказался повести свою партию на следующие выборы, сообщает газета The Guardian.

«Я не стану возглавлять партию на следующих выборах в будущем», — заявил он.

Он также назвал проходящий в настоящее время подсчёт голосов «очень разочаровывающей ночью» для Лейбористской партии. Корбин подчеркнул, что лейбористы, несмотря на возможное поражение на выборах, все равно гордятся своими ценностями.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным подсчета голосов стали известны обладатели 283 из 650 мест в парламенте Великобритании. Из них 144 места получили представители консерваторов, еще 101 место получила Лейбористская партия.

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