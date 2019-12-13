Лондон, , 06:30 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сохранил свое место в парламенте страны по результатам выборов, сообщает газета The Guardian.

По результатам голосования, Рааб одержал победу в избирательном округе Эшер и Уолтон, набрав более 31 тысячи голосов избирателей. Его оппонент — член либеральной партии Моника Хардинг набрала 28 389 голосов. Таким образом Рааб сохраняет свое место в британском парламенте.

К настоящему времени уже известны обладатели 283 из 650 мест в парламенте Великобритании. Согласно последним данным, 144 места из 283 получают представители Консервативной партии, еще 101 место достается лейбористам. Также в парламент прошли 21 депутат от Национальной партии Шотландии, пять представителей либералов и 13 представителей других партий.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 130 мест уже распределены в парламенте Британии