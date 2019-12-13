Триполи, , 06:24 — REGNUM Военные подразделения Правительства национального единства Ливии (ПНС) в Триполи приведены в повышенную боеготовность после угроз маршала Халифы Хафтара штурмовать город. Об этом 12 декабря заявил министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, передает телеканал Al-Arabiya.

Башага отметил, что это уже четвертое подобное объявление Хафтара. Первое было сделано 4 апреля этого года. Министр обвинил маршала в применении пропагандистских методов для поднятия своего рейтинга.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломаты западных стран начали покидать город после объявления командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара о решающем сражении за Триполи.

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