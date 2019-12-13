Чанчунь, Китай, , 06:17 — REGNUM Бывший главный прокурор Народной прокуратуры провинции Цзилинь на северо-востоке Китая был арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР.

Национальная надзорная комиссия провела расследование данного эпизода и передала дело Яна Кэциня прокурорским ведомствам. Центральная комиссия КПК по надзору за дисциплиной и Национальная надзорная комиссия еще в июле сообщили о начале расследования против Яна, который был исключен из Компартии Китая и отстранен от всех занимаемых должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший законодатель из китайской провинции Хэнань предстал перед судом за взяточничество.

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