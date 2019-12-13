Пекин, , 06:08 — REGNUM Семь китайских военных офицеров получили ранг генерала — высший ранг для действующих офицеров Китая, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин вручил офицерам сертификат с приказом о присвоении звания на церемонии, прошедшей в Пекине.

Звание получили командующий Восточным театром командования Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) Хэ Вэйдун, политический комиссар Восточного театра командования НОАК Хэ Пин, политический комиссар южного театра командования НОАК Ван Цзяньву, командующий Северным театром командования НОАК Ли Цяомин, командующий Ракетными войсками НОАК Чжоу Янин, командующий Сил стратегической поддержки НОАК Ли Фэнбяо, а также глава Академии военных наук НОАК Ян Сюэцзюнь.

Вице-председатель Центрального военного совета КНР Сю Цилян огласил приказы о повышении в звании на церемонии, председателем на которой выступил его заместитель Чжан Йоуся.