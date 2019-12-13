Брюссель, , 06:03 — REGNUM Суверенные права других государств нарушает принятый ранее меморандум Турции и Ливии о делимитации морских зон в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении саммита Евросоюза от 12 декабря.

В заявлении отмечается, что решение Турции и Ливии не соответствует международному морскому праву и не может иметь правовых последствий для третьих стран. Таким образом, власти ЕС подтверждают свою солидарность с Грецией и Кипром.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон был подписан 27 ноября 2019 года турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ливийского Правительства национального согласия Фаизом Сараджем.

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