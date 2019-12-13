Лондон, , 05:47 — REGNUM Стали известны партии, занявшие 136 мест в британском парламенте, по результатам досрочных выборов в Великобритании, сообщает газета The Guardian со ссылкой на предварительные результаты голосования.

Согласно предварительному подсчету голосов, уже известны партии, занявшие 136 мест из 650 в парламенте. Из них 62 места получили представители Консервативной партии, 58 мест — лейбористы. Еще десять кресел займут представители Национальной партии Шотландии, одно место достается либералам. Также еще пять мест в парламенте распределились между пять другими партиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы результаты экзитполов на выборах в парламент Великобритании. Согласно этим данным, Консервативная партия может получить большинство мест в парламенте.

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