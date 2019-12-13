Биробиджан, , 05:42 — REGNUM Назначение Ростислава Гольдштейна на должность врио губернатора Еврейской автономной области даст положительный эффект как для региона, так и для федерального центра, считает ведущий политолог Дальнего Востока, кандидат политических наук, эксперт центра социальных инноваций «Черный куб» Наталья Коломейцева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Отставка Александра Левинталя была предсказуемой и обсуждалась весь этот год. Региональные власти летом-осенью плохо сработали в период ЧС, а за прошедшие четыре года теперь уже бывший глава ЕАО «не наработал» на переизбрание, которое должно было состояться в 2020 году. Уровень бедности по-прежнему в области — один из самых высоких в стране, реальные доходы жителей региона продолжают падать, а рост инвесторов в регионе слабо ощутим, чтобы исправить ситуацию.

Решить проблемы региона доверили сенатору от ЕАО, который, по идее, должен знать о них не по наслышке и от которого центр сможет спрашивать о результатах работы уже через год-два. Именно с этим я связываю назначение именно Гольдштейна», — прокомментировала политолог-эксперт Наталья Коломейцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора ЕАО Александра Левинталя.