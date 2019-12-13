Ереван, , 05:30 — REGNUM Решение Сената США признать геноцид армян назвал «победой справедливости и истины» премьер-министр Армении Никол Пашинян, 13 декабря сообщается в Twitter главы армянского правительства.

Пашинян выразил признательность американским сенаторам за этот шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Никол Пашинян написал в Facebook, что принятие резолюции 150 Сената США, признающей геноцид армян в Османской империи, является «воистину историческим событием».

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