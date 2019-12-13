Лючжоу, Китай, , 05:17 — REGNUM Бывший статусный законодатель из центральной китайской провинции Хэнань Сян Лили предстал перед Промежуточным народным судом Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая за взяточничество, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Бывший вице-председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хунань обвиняется в получении взяток во время нахождения на различных постах с 2001 по 2018 годы. В итоге Сян получил в общей сложности 66,67 млн юаней (около $9,48 млн) денежных средств в виде денег или ценных подарков в период с 2003 по 2019 годы.

Сян признал свою вину и выразил искреннее раскаяние в своем финальном слове. На заседании присутствовали законодатели, политические советники, пресса, а также представители общественности. Приговор Сяну будет оглашен позже.

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