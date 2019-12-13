Новосибирск, , 05:11 — REGNUM Новосибирск продолжит подготовку к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил мэр города Анатолий Локоть. Санкции в отношении России не помешают построить все запланированные инфраструктурные и спортивные объекты.

«Мы провели совещание с губернатором, проанализировали ситуацию, рассмотрели возможные варианты. Несмотря на политические спекуляции, мы приняли решение довести до конца все проекты в рамках подготовки к предстоящим спортивным мероприятиям — Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года и Чемпионату мира по волейболу, — сказал Локоть. — Это касается нового ЛДС, волейбольного центра, дорожной инфраструктуры вокруг них, благоустройства территории, строительства станции «Спортивная». Все наши начинания поддержаны на федеральном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион продолжает подготовку к Молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023.

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Напомним, WADA отстранила Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на ближайшие четыре года. «Чистые» российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе — без флага и гимна РФ.