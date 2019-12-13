Киев, , 05:08 — REGNUM Украина может распасться, если допустит компромисс с Россией. Об этом бывший глава МИД страны Павел Климкин написал в статье для «Европейской правды».

По его мнению, у Украины есть три сценария завершения войны на юго-востоке.

Если Украина допустит компромисс с Россией, то её ждёт распад. Второй сценарий — при замораживании конфликта стране будет отказано во вступлении в НАТО и ЕС. Третий сценарий, по мнению Климкина, самый верный — это «борьба до победы», но такой сценарий не пользуется поддержкой народа.

Напомним, 17 ноября экс-министр Павел Климкин заявил, что разведение вооруженных сил в Донбассе — это крупный успех президента РФ Владимира Путина.

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