Биробиджан, , 04:51 — REGNUM Бывший губернатор ЕАО Александр Левинталь, отставку которого 12 декабря принял президент России Владимир Путин, рассказал о причинах своего ухода с поста главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Гольдштейн хорошо знаком с региональными особенностями ЕАО» — мнение

Александр Левинталь сообщил, что его отставка связана с переходом на другую работу. Он также рассказал, что не исключен его переезд в другой регион.

«Будет смена работы, поэтому я в отставку подал. Пока не скажу, куда. Поскольку приближается срок выборов, поэтому нужно дать возможность человеку вписаться, показать себя. А я не собирался идти на повторные выборы», — сказал Левинталь.

Как сообщало ИА REGNUM, вместо написавшего заявление о добровольной отставке Левинталя, временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО назначен сенатор Ростислав Гольдштейн.