Брюссель, , 04:38 — REGNUM Евросоюз намерен полностью изменить энергетическую политику с целью достижения нейтральности с точки зрения климата. Об этом 13 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По её словам, на саммите была продемонстрирована приверженность Европейского совета цели достижения нейтральности с точки зрения выбросов вредных веществ к 2050 году.

Для достижения этой цели, считает Меркель, необходимо «изменить… энергетическую политику» и «добиться трансформации экономики, чтобы она стала экологически чистой».

По словам канцлера, раскола в Европе в вопросе о климате нет, а Польше для присоединения к соглашению по климату просто «требуется немного времени».

Как сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.

В ходе первого дня саммита соглашения по климатическим изменениям достигли все руководители стран Евросоюза, кроме одной — Польши.

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