Биробиджан, , 04:40 — REGNUM Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев на своей странице в Facebook дал характеристику временно исполняющему обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Политолог отмечает, что вновь назначенный губернатор обладает хорошим чувством юмора, что немаловажно в жизни вообще, а в политике в частности.

«За Ростислава Гольдштейна, ставшего врио губернатора ЕАО, я искренне рад. Помимо всего прочего, у него прекрасное чувство юмора. Шутки, которые он мне слал время от времени, были смешными все. Без исключения. Для руководителя это может не главное качество, но очень важное. Креативный, живой, организованный, целеустремленный, опытный. Евреи, приезжайте! Еврейская автономная область — прекрасная и богатая земля! А то пока там китайцы рулят», — написал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принял отставку Александра Левинталя и своим указом назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы региона.