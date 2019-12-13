Берлин, , 04:34 — REGNUM Германия призывает США не утверждать бюджет страны, в который уже заложены санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил глава немецкого МИД Хайко Маас газете Handelblatt.

«Мы считаем это неприемлемым, так как это попытка повлиять на суверенные решения Европы», — заявил он.

По словам Мааса, Германия ведет переговоры по этому вопросу с Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США согласовал законопроект о санкциях против компаний, участвующих в реализации проекта строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Позднее фракция партии «Левые» в немецком бундестаге призвала правительство ФРГ ответить Вашингтону повышением пошлин на американский сжиженный природный газ.

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