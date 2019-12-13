Нью-Йорк, США, , 04:27 — REGNUM Генассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Россией об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Односторонний выход США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и испытание запрещенных этим договором ракет, а также неясное положенное договора СНВ-3 подтолкнуло ООН принять резолюцию, предложенную Россией.

Резолюция внесенная РФ «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» призывает страны выполнять положения этих соглашений.

Напомним, 13 декабря после испытания в США баллистической ракеты средней дальности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал принять новое соглашение о контроле над вооружениями необходимо.

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