Брюссель, , 04:14 — REGNUM Официальное подтверждение о продлении Евросоюзом экономических санкций против России высказал глава Европейского совета Шарль Мишель 12 декабря, в ходе пресс-конференции после окончания саммита ЕС.

Мишель отметил, что депутаты заслушали доклад представителей Франции и Германии по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже. Парламентарии обсудили содержание выступлений и ситуацию на Украине, и в результате решили продлить санкции против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря представители стран ЕС отложили обсуждение пакета мер по спасению климата и согласовали продление санкций против России еще на полгода.

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