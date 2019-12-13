Москва, , 04:11 — REGNUM Отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко может быть связана с невыполнением поручений президента по сохранению Байкала. Об этом 13 декабря пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

В частности, накануне отставки издание направляло запрос в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. В своём ответе представитель ведомства указал, что в регионе не было реализовано до конца ни одного мероприятия, существенно повлиявшего на экологию. При этом выделенные средства расходовались неэффективно.

«Несмотря на то, что израсходовано свыше 8 млрд рублей, более 50% мероприятий не исполнены… Из 6 млн шлам-лигнина с 2012 года до настоящего времени не ликвидировано ни грамма», — говорится в документе.

Отмечается, что сегодня Генпрокуратура России проводит проверку исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, её результаты планируют обнародовать уже в январе 2020 года.

Добавим, в качестве сопутствующей причины отставки СМИ назвали неэффективную ликвидацию последствий наводнения в июне 2019 года.

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