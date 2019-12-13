Брюссель, , 04:02 — REGNUM Соглашения по климатическим изменениям достигли все руководители стран Евросоюза, кроме одной. Об этом 13 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, достигнуто очень важное решение. Но чтобы присоединиться к нему «для одной страны нужно больше времени».

Мишель не назвал страну, о которой идёт речь, уточнив, что к этому вопросу Евросоюз вернётся в июне.

Тем не менее, в ходе пресс-конференции интригу раскрыла канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её словам, государством, оказавшимся пока не готовым взять на себя обязательства по климатическому соглашению, является Польша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.

В первый день саммита акцию с призывом «Спасите климат» у здания Евросовета провели члены Greenpeace.

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