Москва, , 03:51 — REGNUM Угрозы в адрес журналистов российского телеканала «Звезда» начались еще до их прибытия на Украину, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Не успела Украина пустить журналистов ТК «Звезда» в Киев, как пошли угрозы в их адрес. Вице-премьер угрожает административными мерами, «Миротворец» вносит их в «черный список». Такое запугивание нарушает их права», — заявил он.

Пушков добавил, что намерен обсудить эту ситуацию с представителем ОБСЕ по свободе слова Арлемом Дезиром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о возможном привлечении журналистов «Звезды» к административной ответственности за видеосъемку на границе. Его поддержал официальный представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко. Отметим, что корреспонденты российского телеканала «Звезда» направлялись в Киев после приглашения украинского президента Владимира Зеленского, сделанного в ходе саммита в Париже.

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