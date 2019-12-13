Киев, , 03:50 — REGNUM Снятие с эфира российского телеканала ТНТ сериала «Слуга народа», в котором в главной роли снялся занимающий ныне пост президента Украины Владимир Зеленский, назвал большой информационной ошибкой сам Зеленский, выступая 12 ноября в программе «Право на власть» на украинском телеканале «1+1».

По словам президента, его сначала удивила новость о показе «Слуги народа» в России. Украинский лидер высказал мнение, что решение о снятии сериала вызовет лишь обратную реакцию аудитории, которая захочет посмотреть его в Youtube.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря пресс-служба телеканала ТНТ заявила, что анонсирование и показ первых трех серий «Слуги народа» являются продуманным маркетинговым ходом.

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