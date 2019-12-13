Нью-Йорк, США, , 03:21 — REGNUM Новое соглашение о контроле над вооружениями необходимо срочно принять после испытания США баллистической ракеты средней дальности. Об этом 12 декабря заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, слова которого процитировал официальный представитель генсека Фархан Хак в интервью агентству Sputnik.

Гутерреш также призвал все стороны избегать дестабилизации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Пентагон провел испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, применение которой ранее запрещалось договором о РСМД. 2 августа 2019 года США вышли из данного договора.

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