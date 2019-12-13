Москва, , 03:16 — REGNUM Истребители дежурных сил ПВО России за прошедшую неделю пять раз вылетали на перехват возможных нарушителей госграницы России. Инфографику с данными Минобороны РФ 13 декабря опубликовала газета «Красная звезда».

На прошедшей неделе 21 летательный аппарат иностранных государств осуществлял воздушную разведку вдоль границ РФ. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 139 лётных смен на 48 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 560 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели около 10 тыс. практических мероприятий, а также более 2 тыс. занятий по вождению (из них 46% — ночью) на 133 полигонах. Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В ходе призыва граждан России на военную службу, к местам её прохождения отправлены 88 058 человек.