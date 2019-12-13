Лондон, , 03:00 — REGNUM Лейбористская партия Великобритании не исключает отставки лидера Джереми Корбина из-за неутешительных результатов на выборах в британский парламент, заявил министр финансов теневого кабинета Джон Макдоннел в интервью телеканалу BBC.

«Мы должны увидеть окончательные результаты. Необходимые решения будут приняты после этого», — заявил он.

Макдоннел добавил, что убедительная победа консерваторов еще не будет означать быстрый выход Великобритании из состава Евросоюза. По его мнению, Brexit все равно может затянуться на годы. Однако Макдоннел признал, что результаты экзитполлов его шокировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы результаты экзитполлов на досрочных выборах в британский парламент. Согласно результатам, Консервативная партия получит большинство мест в парламенте. Лидер партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, узнав предварительные результаты, призвал своих сторонников «наслаждаться праздником».

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