Нью-Йорк, США, , 02:50 — REGNUM Три российские резолюции о демилитаризации космоса приняты на Генассамблее ООН, сообщает 13 декабря РИА Новости.

Первый документ содержит призыв к государствам взять на себя политические обязательства «о неразмещении первыми оружия в космосе» и, тем самым, предотвратить возможную гонку вооружений в этой сфере.

Вторая резолюция касается непосредственных мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Авторы третьей резолюции рекомендуют государствам-членам ООН представлять информацию о том, какие практические шаги они предпринимают, чтобы повысить степень транспарентности и укрепления доверия в космосе.

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