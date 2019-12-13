Нью-Йорк, США, 13 декабря 2019, 02:50 — REGNUM Три российские резолюции о демилитаризации космоса приняты на Генассамблее ООН, сообщает 13 декабря РИА Новости.
Первый документ содержит призыв к государствам взять на себя политические обязательства «о неразмещении первыми оружия в космосе» и, тем самым, предотвратить возможную гонку вооружений в этой сфере.
Вторая резолюция касается непосредственных мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Авторы третьей резолюции рекомендуют государствам-членам ООН представлять информацию о том, какие практические шаги они предпринимают, чтобы повысить степень транспарентности и укрепления доверия в космосе.
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