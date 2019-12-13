Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Джона Салливана с назначением на должность посла в Москве. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю Джона Салливана с тем, что он сегодня стал послом США в России», — заявил он.

Помпео также выразил надежду, что опыт Салливана и «дипломатическая проницательность» помогут ему установить крепкие и конструктивные отношения Соединенных Штатов с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США утвердил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Салливан являлся заместителем главы Госдепа США, а также некоторое время исполнял обязанности госсекретаря до утверждения на этот пост Майка Помпео.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат США утвердил назначение Салливана новым послом в России