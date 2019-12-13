Лондон, , 02:45 — REGNUM Глава правительства Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон, комментируя данные экзитполов, поблагодарил англичан. Об этом Джонсон написал на своей странице в Twitter.

«Спасибо каждому по всей нашей великой стране, кто проголосовал, кто вызвался работать волонтером, кто выдвинулся кандидатом», — написал премьер-министр.

Он также добавил, что «мы живём в величайшей демократии в мире».

Ранее сообщалось, что, по данным экзитполов, Консервативная партия, возглавляемая Джонсоном, получит большинство мест в парламенте, значительно опередив лейбористов.

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