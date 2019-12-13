Киев, , 02:20 — REGNUM Строительство стены на линии соприкосновения в Донбассе назвал «последним планом» президент Украины Владимир Зеленский, выступая 12 ноября в программе «Право на власть» на украинском телеканале «1+1».

По словам Зеленского, он не желает такого развития событий, но и ждать сближения долго украинские власти не намерены. Президент отметил, что прежде, чем возводить стены, необходимо предпринимать попытки как-то влиять на ментальность жителей Донбасса для того, чтобы была возможность их вернуть.

Зеленский добавил, что, если этого добиться не удастся и стена будет возведена, то Киев прекратит социальные выплаты для тех граждан, которые окажутся по другую сторону стены, в «другой стране».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в британском аналитическом центре Chatham House помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти Украины готовы начать «строить стену» в Донбассе в случае неудачного исхода переговоров на саммите «нормандской четверки» в Париже. Саммит в Париже 9 декабря с участием глав России, Германии, Франции и Украины завершился принятием коммюнике, в котором стороны подтвердили необходимость следования пакету соглашений «Минск-2».

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