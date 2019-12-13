Лондон, , 02:03 — REGNUM Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон призвал однопартийцев «наслаждаться праздником» после публикации результатов экзитполлов, сообщает агентство Reuters.

«Надеюсь, вы наслаждаетесь праздником этой ночью. Вы провели эту кампанию. Без вас у меня бы ничего не вышло», — написал Джонсон в электронном письме консерваторам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы результаты экзитполлов на выборах в парламент Великобритании. Согласно результатам, Консервативная партия получит большинство мест в парламенте, получив значительный отрыв от лейбористов.

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