Якутск, , 02:19 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал на пресс-конференции в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», что посоветуется в правительстве РФ по теме снижения пенсионного возраста для дальневосточников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас есть правительство РФ, и вряд ли я могу, не посоветовавшись с коллегами, которые непосредственно занимаются вопросами пенсионного обеспечения, сейчас дать ответ. Я могу только обещать, что я поговорю с ними принципиально — наверное в этой мысли что-то есть, насколько это реализуемо, насколько это не нарушит законодательства и равенства условий живущих в России людей, надо подумать над этим предложением», — сказал Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о возможности снижения пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Николай Харитонов предложил вернуть прежний возраст выхода на пенсию для дальневосточников. Но инициативу в правительстве не поддержали.

При этом, депутаты Госдумы намерены вернуться к обсуждению поправок о снижении пенсионного возраста для жителей Арктики и Севера в рамках действующего законодательства после проведения мониторинга ситуации в регионах.