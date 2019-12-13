Ашхабад, , 01:40 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил граждан Туркмении с Международным днем нейтралитета. Об этом 12 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, сегодняшняя дата вписана в историю Туркмении как особо важное историческое событие, поскольку ровно 24 года назад туркменское государство обрело правовой статус постоянного нейтралитета.

«В 2020 году на высоком уровне будет отмечено большое и важное событие международной значимости — 25-летие утверждения Генассамблеей ООН статуса постоянного нейтралитета Туркмении», — подчеркнул он.

Бердымухамедов отметил, что нейтралитет стал эффективным механизмом проводимой туркменскими властями внутренней и внешней политики, который обогащает международные отношения и определяет их направления.

«Мы придаем большое значение укреплению и углублению связей в области политики, экономики, науки, образования, культуры с такими авторитетными структурами, как ООН, Евросоюз, СНГ, ОБСЕ, Движение неприсоединения, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки», — подытожил президент Туркмении.