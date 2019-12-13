Рига, , 01:21 — REGNUM Латвийский регулятор банковской системы — Комиссия по рынкам финансов и капитала (ФКТК) на специально созванной пресс-конференции разъяснила, как финансовому сектору Латвии следует действовать в условиях объявленных США санкций, пишет портал LSM.

Санкции США введённые против Айвара Лемберга, Свободного Вентспилсского порта, Ассоциации развития бизнеса, Агентства развития Вентспилса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса относятся ко второму типу санкций, разъяснила директор департамента МИД ЛР Кристине Лице, что позволяет Латвии более гибко подходить к их исполнению

Государственной институцией ответственной за выполнение санкций является ФКТК. Глава комиссии Санта Пургайле считает этой случай беспрецедентным для Латвии, и в настоящее время её ведомство работает над специальным планом реализации санкций.

У всех финансовых институций есть 30 дней на то, чтобы свернуть работу с санкционными лицами. Сегодня у них есть право исполнять ранее принятые на себя обязательства, но не брать на себя новые.

Пургайле признала, что самым чувствительным является вопрос Венстпилского свободного порта. И что сейчас — главное доказать непричастность этой организации к выдвинутым США обвинениям.

В отношении мэра Вентспилса Айвара Лемберга, сказала Санта Пургайле, банкам следует внимательно изучить его связи и не допустить, чтобы в его интересах действовали третьи лица.

С 12 декабря латвийские банки возобновили предоставление финансовых услуг Айвару Лембергу и 4 предприятиям, но под усиленным финансовым надзором, цель которого отсечь любые подозрительные операции. Пургайле пояснила, что счета порта Вентспилса не были закрыты, просто банки отказываются предоставлять порту финансовые услуги.

ИА REGNUM писало, что в порту города трудятся 1334 человек, а в зависящей от деятельности порта индустриальной зоне 2400. С учетом членов семей это большая цифра для города с населением 34 000. Общий вклад экономики Вентспилса в ВВП Латвии составляет 1,9%.

Одновременно, правительство Латвии запланировало учредить специальную компанию с капиталом 35 000 евро, под управление которой передать порты Риги и Вентспилса.