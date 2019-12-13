Рига, , 01:17 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс озвучил намерение своего ведомства издать в ближайшее время брошюру для жителей с инструкцией, что делать в случае войны, сообщил портал NRA.

Министр обороны расценивает это, как важный шаг в создании всеобъемлющей, комплексной системы обороны в стране. Брошюра должна рассказать жителям о том, какие действия нужно предпринимать в первые 72 часа после возникновения кризиса. Именно это время, по мнению экспертов, необходимо человеку для адаптации к новой ситуации. Ведомство планирует выпустить даже специальные наклейки для холодильников с краткой инструкцией.

К 2024 году во всех среднеобразовательных учреждениях по инициативе МО ЛР будет введено обязательное обучение науке защищать родину. Уже сегодня подобные занятия проводятся в 54 школах и на них добровольно занимаются около 1000 учеников. По мнению Пабрикса это гораздо эффективнее устаревшей системы обязательного призыва.

Кроме этого МО проводит регулярные военные учения с привлечением чиновников разных ведомств, не остаются в стороне и высшие должностные лица страны.

В октября ряд американских экспертов, об этом писало ИА REGNUM, рекомендовали Латвии вернутся к системе обязательного военного призыва. Отвечая на эту идею Министр обороны ЛР Пабрикс признал, что реализовать всеобщий призыв Латвии не позволяют реалии бюджета страны.