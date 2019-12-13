Рига, , 01:15 — REGNUM Жена мэра Вентспилса Кристина Лемберга, включённая по решению Госдепартамента США, в санкционный список наряду с мужем, обратилась президенту Трампу и высшим должностным персонам Латвии с просьбой предоставить ей юридическое обоснование этого действия, пишет портал NRA.

Письмо Кристине Лемберги адресовано президенту Латвии Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу и лидеру США Дональду Трампу.

Кристине Лемерга пишет, что в результате этих действий блокирован её единственный банковский счёт. Об этом женщина узнала 11 декабря, когда работодатель сообщил ей, что не может перечислить ей полагающуюся зарплату. Банк проинформировал Кристину Лембергу, что она не может перечислять деньги. В том числе рассчитываться в магазинах, платить за визиты к врачу, обеды в школе и за детский сад, за покупку медикаментов, производить коммунальные платежи за электричество, воду и отопление

Кристине Лемберга просит разъяснить ей: «В чём заключается смысл демократии и торжества закона, если в результате политической борьбы за эти идеалы пренебрегается её интересами как матери и человека на попечении которого находятся двое несовершеннолетних детей?»

По мнению Кристины Лемберги введённые санкции отказывают ей и её детям, Анри и Лиге Лембергам, в праве на жизнь.

ИА REGNUM писало, что 11 декабря Госдепартамент США включил Айвара Лемберга, а также его жену Кристину, их детей Анри и Лигу Лембергов в санкционный список. По мнению Госдепа они тесно связаны между собой. США предупреждают, что любой, кто будет осуществлять перечисления лицам попавшим под санкции может пострадать аналогичным образом.