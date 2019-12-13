Рига, , 01:14 — REGNUM Латвийское бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело против экс-мэра Даугавпилса, сообщил портал LSM.

Уголовное дело возбуждено также против предпринимателя Яниса Спругу. KNAB передал имеющиеся в его распоряжении материалы в прокуратуру Латвийской республики для выдвижения обвинения. Рихард Эйгим подозревается в вымогательстве и получении взятки произошедшем в процессе объявленного Даугавпилсской думой конкурса на услуги. Кроме того при обыске в должностного лица Даугавпилсской Думы сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией обнаружили незаконно хранящиеся патроны к боевому оружию, что стало основанием для возбуждения второго уголовного дела.