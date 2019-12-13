Рига, , 01:12 — REGNUM Отклонив все поправки оппозиции, большинством в 52 голоса, против 22, латвийский Сейм передал порты Риги и Вентспилса из юрисдикции самоуправлений в ведение правительства, информировал портал diena.lv.

Парламент принял поправки к закону в срочном порядке, в течение одного дня. Так как за принятие поправок в срочном порядке проголосовало более двух третей от принявших участие в голосовании Конституция отказывает президенту в праве отправить закон на повторное голосование и обязывает провозгласить его.

Теперь правление портов Риги и Вентспилса будут делегировать министры финансов, среды и регионального развития, сообщений и экономики. Управлять портами станет государственная компания с уставным капиталом 35 000 евро. В Латвии не дискутируется вопрос об одновременной передаче под управление правительства других портов страны, например, Лиепаи и Салацгривы.

По сути кабинет министров взял контроль только над портами, которые находились под контролем оппозиционных к нынешней правящей коалиции политических сил. Прежде всего, речь идёт о партиях Согласие, Союзе зелёных и крестьян и региональной партии Латвии и Вентспилсу.

Поводом к рейдерскому захвату и переделу собственности послужили, как считает мэр Айвар Лемберг, инспирированные министрами юстиции Янисом Бордансом и иностранных дел Эдгаром Ринкевичем санкции США в отношении самого Лемберга, членов его семьи, а также Свободного Вентспилсского порта, Ассоциации развития бизнеса, Агентства развития Вентспилса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.