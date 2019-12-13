Москва, , 01:11 — REGNUM Передача государственной границы в Донбассе под контроль Украины убьет Минские соглашения, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. «Нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобностью», — добавил российский сенатор.

Пушков подчеркнул, что нынешнее положение о границе является гарантией не только Минских соглашений, но и безопасности людей, проживающих в ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен добиваться изменения Минских соглашений. По его словам, Украина намерена отстаивать возможность передачи государственной границы в Донбассе под контроль Киева.

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