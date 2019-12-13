Лондон, , 01:05 — REGNUM Слушания по спору о долге Украины перед Россией в размере три миллиарда долларов завершил и удалился для принятия решения Верховный суд Великобритании. Об этом 12 декабря сообщили в канцелярии суда.

Процесс рассмотрения в зале суда занял четыре дня. Сроки обнародования решения судей не оглашаются. Россию представляла фирма The Law Debenture Trust Corporation, а Украину — компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение по долгу Украины перед Россией ожидается ориентировочно летом 2020 года, отметив, что российсие власти надеются на объективность британского суда. 9 декабря в пресс-службе Минфина России сообщили об увеличении долга Украины перед Россией вырос до $4,5 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ