13 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Речь идет уже о крупных, миллионных суммах и вполне естественно рождается вопрос: а налоги уплачены? Ведь неуплата налогов – это одно из самых страшных преступлений в Америке. Вспомним Аль Капоне – убивал, рекетировал, а сел за неуплату налогов.

Марьян Сидорив, , 00:55 — REGNUM Ну, наконец-то… В предпрезидентском противостоянии республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена произошло то, что так любят потребители медийной жвачки — к основному блюду был подан сексуальный «пикантный соус».

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В США набирает обороты скандал с 28-летней Лунден Алексис Робертс, уроженки Бейтсвилля, штат Арканзас. В 2014 году она закончила Арканзасский государственный университет по специальности «междисциплинарные исследования» и переехала в Вашингтон изучать исследование места преступления в аспирантуре и работая с ФБР, согласно сообщению членов семьи. И подрабатывать стриптизершей. Там, в клубе, она и познакомилась с Робертом Хантером Байденом, сыном экс-вице-президента США и вероятного кандидата на президентский пост от демократов Джозефа Байдена.

«Казанова-стиль» жизни Байдена-младшего ни для кого в США секретом не являлся. У него за спиной долгий, четвертьвековый брак и трое совместных детей с Кэтрин Буле, короткий, но бурный роман с Хэлл, вдовой его брата Бо и совсем недавний брак (с 16 мая этого года) с уроженкой Южной Африки Мелиссой Коэн.

А также длинный хвост коротких связей. При разводе Кэтлин Буле не церемонилась в выражениях и прямо рассказала журналу «People», что Хантер тратил деньги на «подарки для женщин, с которыми у него есть сексуальные отношения». Благо деньги у него были всегда. Уже в 26 лет Хантер снял квартиру неподалеку от штаб-квартиры отца и получил работу консультанта в MBNA America Bank (банковской организации, выпускающей кредитные карты), получая более $100 тысяч в год. Уже тогда это вызывало беспокойство. В январе 1998 года консервативный репортер и обозреватель Байрон Йорк писал в The American Spectator: «Это не редкость, когда дети влиятельных родителей оказываются на очень хороших должностях. Но история Байдена вызывает беспокойство. Ведь Джо — тот самый сенатор, который годами боролся против коррупции и непотизма».

Таким заработкам и такому образу жизни Хантера Байдена можно было бы искренне и по-мужски позавидовать, но… Одно из перьев его длинного хвоста оказалось «с нагрузкой». В мае 2019 года 28-летняя Робертс подала иск об отцовстве против Байдена, утверждая, что он является отцом ее 16-месячного ребенка по имени Доу после того, как они встретились, когда она работала в стрип-клубе в Вашингтоне, округ Колумбия. И ДНК-тест показал, что отцом бутуза является именно Хантер.

Байден-младший не раз заявлял, что «мой отец был постоянным источником любви и силы в моей жизни» и не верил, «что его личная жизнь повлияет на шансы отца победить президента Дональда Трампа на выборах 2020 года». Но, похоже, он ошибся. Потому что на арену американской публично-политической жизни — та-таммм! — выходит Украина.

В процессе досудебного разбирательства Лунден Робертс выдвинула, в числе прочих, требование, что бы Хантер признал, что работал в качестве члена совета директоров Burisma на Украине. В развитие этого требования судья потребовал, чтобы Байден и Робертс передали данные последних пяти лет своей финансовой отчетности. А это означает, что Байдену придется раскрыть сумму, которую он заработал, сидя на зарплате у украинской нефтяной компании.

И сразу вспоминается: несколько дней назад, 4 декабря, в Будапешт и Киев прилетал Рудольфо Джулиани, друг и адвокат Дональда Трампа. С целью встречи с украинским экс-генпрокурором Юрием Луценко, прокурором Константином Куликам и, как по мне — главное, с депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачом которые собирают и собрали убойные материалы по коррупционной клептодеятельности эпохи президентства Петра Порошенко.

Которые собрали документы не только о 50 тысячах хантеровой зарплаты в Бурисме, но и о «завуалированной передаче денежных средств за лоббистскую деятельность лично Дж. Байдену путем перевода денежных средств в сумме 900 тыс. долл. США на счет вышеуказанной американской компании Rosemont Seneca Partners», и о получении 16,5 миллиона долларов за услуги в рамках работы Бурисмы.

Робертс подала новую судебную заявку 9 декабря, причем, по мнению американского ресурса «MAIL ONLINE»: «новая заявка содержит 47 запросов о приеме Байденом, большинство из которых были «каким-то образом отредактированы», в том числе «шесть, связанных с его подоходным налогом за период с 2013 по 2018 год».

Более того, председательствующий, судья Дон Макспадден, запросил документы только за три года. И в таком случае Байдену, особенно старшему, не было бы чего опасаться: он уже не был вице-президентом. Но 3 декабря он заявил, что ему нужны записи за пять лет, то есть включая то время, когда «старший» шалил в Украине, свергая генерального прокурора Украины (под Бурисму копал, «сукин сын») угрозой отказа в американских гарантиях миллиардного кредита.

И что, мне одному кажется, что за всеми этими действиями торчат уши не простой умной стриптизерши, на настоящего маэстро от юриспруденции? Типа Руди Джулиани?

Ведь фактически этим «бытовым процессом» Байден подводится под тот же удар, подтверждения которого так безуспешно требовал от президента Зеленского Дональд Трамп. Но уже без всяких импичментов, простая «бытовуха».

А удар может оказаться даже сильнее, чем в случае «давления Трампа»? Ведь речь идет уже о крупных, миллионных суммах и вполне естественно рождается вопрос: а налоги уплачены? Ведь неуплата налогов — это одно из самых страшных преступлений в Америке. Вспомним Аль Капоне — убивал, рекетировал, а сел за неуплату налогов. Причем относительно небольшой, по его меркам, суммы в 215 000 долларов. Плюс 50 000 долларов штрафа и 7 692 долларов судебных издержек.

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