Пекин, , 00:49 — REGNUM В ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь призвал к существенным коррективам международных санкций против КНДР, сообщает 12 декабря Синьхуа.

Отметив, что санкции являются средством, а не целью, дипломат подчеркнул необходимость более глубоко вникать и реагировать на озабоченности северокорейской стороны, связанные с состоянием экономической ситуации в КНДР и уровнем жизни народа.

Одновременно китайский постпред выступил против попыток ряда стран использовать ввод санкций против КНДР для нажима на китайские компании в духе «юрисдикции длинных рук».

По мнению китайской дипломатии, Совет Безопасности призван играть конструктивную роль в разрешении кризиса на Корейском полуострове, не допуская дальнейшей эскалации напряженности и расширения спектра угроз. Поэтому Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта и заинтересованные третьи страны воздерживаться от недружественной риторики и единым фронтом выступать в поддержку политического решения вопроса.